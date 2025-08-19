Шахтар продовжує моніторити бразильський ринок в пошуку талантів
Робота не зупиняється
31 хвилину тому
Фото - Gustavo Aleixo / Cruzeiro
Шахтар зацікавлений у підписанні контракту з Кайке Кенджі, який належить клубу Крузейро, повідомляє GOAL.
Український клуб розглядає можливість трансферу до закриття трансферного вікна.
Крузейро екає офіційного контакту з боку українців, щоб домовитись про можливий продаж гравця.
Цього сезону Кенджі зіграв за Крузейро 20 матчів: 6 голів, 1 асист. Кайке має контракт з Крузейроч до грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця в 700 тисяч євро
