Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі 20 та 21 вересня у сьомому турі української Першої ліги.

Пробій у суботу приймав полтавську Ворсклу. Господарі протрималися більше тайму, але після перерви полтавці дотиснули суперника: на 58-й хвилині рахунок відкрив Войцеховський, а вже за шість хвилин Андрущенко подвоїв перевагу, встановивши остаточні 0:2, перервавши п'ятиматчеву серію без перемог.

Наступного дня, 21 вересня, Вікторія та Поділля видали нульову нічию. Попри активні спроби обох команд, відкрити рахунок так і не вдалося, а підсумкові 0:0 стали закономірним результатом обережної гри.

Металург у Запоріжжі зіграв унічию з Феніксом-Маріуполь. Гості відкрили рахунок уже на 4-й хвилині завдяки голу Ременяка, але ще у першому таймі Бандурін відновив паритет. Після перерви команди мали нагоди, та рахунок 1:1 більше не змінився.

Поєдинок Чернігів – Металіст не відбувся у запланований час. Його початок було відкладено через повітряну тривогу, але команди так і не вийшли на поле. Пресслужба господарів заявила, що харків’яни відмовилися виходити на гру:

Сьогоднішній поєдинок між ФК Чернігів та Металістом не відбудеться – гостьова команда відмовилася виходити на поле. ФК Чернігів

Ворскла набрала 11 очок, але не посунула Інгулець (12) із прохідної зони. Металург (5), Чернігів (3), Поділля (3) і Металіст (2) залишилися у зоні вильоту.

Перша ліга, сьомий тур

20 вересня

Пробій – Ворскла 0:2

Голи: Войцеховський, 58, Андрущенко, 64

21 вересня

Вікторія – Поділля 0:0

Металург – Фенікс-Маріуполь 1:1

Голи: Бандурін, 33 – Ременяк, 4

Чернігів – Металіст