Всі готові! Жахливі новини для Динамо перед матчем проти Кристал Пелас
Ґласнер змусив українського гранда «гризти нігті» перед грою Ліги конференцій
близько 2 годин тому
Головний тренер Кристал Пелас Олівер Ґласнер перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти київського Динамо оцінив кадрову ситуацію в команді. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Усі здорові. Це позитивно… навіть дуже позитивно. У нас повернувся до складу Вальтер Бенітес.
Ми завжди виставляємо найсильніший доступний склад. Між суботою і четвергом є п’ять днів, тож цього достатньо для відновлення. Якщо ми вважаємо, що комусь потрібен відпочинок – він його отримає. Але хороша гра завжди винагороджується. Це найкраще для тренера: у нас багато футболістів, які заслуговують грати з перших хвилин.
Едді Нкетіа практично пропустив увесь передсезонний період, тому ми повинні обережно дозувати його ігровий час. Ми не будемо ризикувати його здоров’ям і багато разів про це говорили. Я вже знаю, яким буде наш стартовий склад на Динамо, але гравці про це ще не знають. Тож подивимось…
Матч першого туру загального етапу Ліги конференцій Динамо – Кристал Пелас відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня, на Арені Люблін в однойменному польському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Стежити за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Динамо Київ – Кристал Пелас на Xsport.ua.
Раніше головний тренер «біло-синіх» Олександр Шовковський розповів про кадрові проблему у команді перед матчем із третьою командою АПЛ.