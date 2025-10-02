Головний тренер Кристал Пелас Олівер Ґласнер перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти київського Динамо оцінив кадрову ситуацію в команді. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Усі здорові. Це позитивно… навіть дуже позитивно. У нас повернувся до складу Вальтер Бенітес.

Ми завжди виставляємо найсильніший доступний склад. Між суботою і четвергом є п’ять днів, тож цього достатньо для відновлення. Якщо ми вважаємо, що комусь потрібен відпочинок – він його отримає. Але хороша гра завжди винагороджується. Це найкраще для тренера: у нас багато футболістів, які заслуговують грати з перших хвилин.

Едді Нкетіа практично пропустив увесь передсезонний період, тому ми повинні обережно дозувати його ігровий час. Ми не будемо ризикувати його здоров’ям і багато разів про це говорили. Я вже знаю, яким буде наш стартовий склад на Динамо, але гравці про це ще не знають. Тож подивимось…