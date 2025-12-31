Вулвергемптон зіграв унічию з Манчестер Юнайтед з рахунком 1:1 у матчі англійської Прем’єр-ліги, однак цей результат не покращив критичну ситуацію команди в турнірній таблиці.

Після 19 зіграних турів Вулвергемптон не має жодної перемоги, ставши лише другим клубом в історії найвищого дивізіону Англії, якому не вдалося виграти жодного матчу на цьому відрізку сезону.

Вперше подібний антирекорд був зафіксований ще у сезоні 1902/03, коли Болтон також залишився без перемог після перших 19 турів чемпіонату.

За підсумками першого кола поточного розіграшу АПЛ Вулвергемптон замикає турнірну таблицю, маючи у своєму активі лише 3 очки, що суттєво ускладнює боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні.