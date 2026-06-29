Сергій Разумовський

Олександрія офіційно оголосила про призначення Сергія Білана на посаду спортивного директора клубу. Про це повідомила пресслужба «містян».

Білан має досвід роботи в структурі Минаю, де перебував із 2017 року. Спочатку він відповідав за розвиток дитячо-юнацької спортивної школи та клубної академії, а в липні 2021 року став спортивним директором закарпатського клубу. Там він, зокрема, співпрацював із Володимиром Шараном.

На новій посаді в Олександрії Сергій Білан відповідатиме за селекційну роботу, формування трансферної політики та координацію взаємодії між керівництвом клубу і тренерським штабом.

Нагадаємо, за підсумками перехідних матчів Олександрія не змогла зберегти місце в УПЛ. Команда поступилася Лівому Берегу: після нічиєї 1:1 у першій зустрічі програла 0:1 у матчі-відповіді та вилетіла до Першої ліги.

Після завершення протистояння головний тренер команди Володимир Шаран визнав, що йому соромно за такий результат.