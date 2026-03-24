«Я поїду туди щоб їх підтримати»: Форвард Шахтаря вірить у вихід України на ЧС-2026
Лассіна Траоре вірить у те, що синьо-жовті зможуть пройти кваліфікацію
близько 1 години тому
Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре поділився думками щодо майбутнього протистояння збірної України проти Швеції у межах кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Слова наводить Livesport.cz.
Траоре зауважив, що відсутність Миколи Матвієнка може ускладнити завдання для підопічних Сергія Реброва.
Буде складно, бо не буде центрального захисника Миколи Матвієнка. Але я щиро сподіваюся, що вони кваліфікуються. Участь у чемпіонаті світу дуже пішла б на користь країні. Якщо вони пройдуть, то доведеться грати з Польщею або Албанією. Але я сподіваюся, що вони кваліфікуються, і якщо це вдасться, я думаю, що поїду туди, щоб їх підтримати.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Збірна України втратила ще одного центрбека перед плей-оф ЧС-2026 – Максим Таловєров вибув через травму.
