18-річний вингер Барселони Ламін Ямаль поділився своїми відчуттями щодо життя під постійною увагою публіки та медіа. Футболіст зізнався, що його повсякденність кардинально відрізняється від життя його однолітків.

Складно поводити себе як звичайний 18-річний хлопець. Навіть якби я цього хотів, то не зміг би. Діти йдуть додому після школи. Я ж іду на тренування, де поруч фотографи, а на вулиці діти ходять у футболках з моїм ім’ям.

Я хотів би піти в ресторан, як звичайна людина, але не можу, бо мене постійно зупиняють. Це нормально, адже я відомий.

Тому намагаюся займатися простими речами – ходити в гості до мами, брата або грати у відеоігри, – сказав Ямаль у коментарі для CBS.

Свій наступний матч Барселона проведе у чемпіонаті Іспанії сьогодні, 2 грудня о 22:00 за київським часом. Суперником команди Ямаля буде Атлетіко Мадрид.