Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко після болючої поразки у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1) відповів на запитання про емоції у роздягальні та майбутню гру у відповідь. Слова ветерана передає пресслужба клубу.

Як я вже сказав, нас нічого не здивувало. Ми розбирали «Пафос» та чудово знали, як вони діють та були готові до гри. Що сказав Шовковський у роздягальні? Звісно, ми завжди розмовляємо, але про що саме – залишиться у середині команди.

Шанси є завжди, нічого страшного не сталося. Завершився лише перший тайм, як я вже сказав, у нас є ще 90 хвилин, щоб виправити ситуацію, будемо готуватися.

Хіба у нас є вибір чи інші варіанти? На Кіпрі хоч буде 50 градусів, ми все одно маємо виходити на поле та виправляти те, що ми погано зіграли вдома та поступилися. Не може бути жодних відмовок – погода однакова для обох команд.

Уболівальників небагато, тому що ми не граємо у Києві, і ви знаєте, чому. Хочу подякувати тим, хто прийшов та підтримував нас. Щодо поля, його якість на хорошому рівні. Усе було нормально, окрім, мабуть, нашої гри.