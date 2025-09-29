Жозе Моурінью, головний тренер Бенфіки українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Челсі розповів, що має кімнату-музей своїх трофеїв. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

У мене вдома є кімната, де я зберігаю репліки, медалі та футболки – це музей. Як я завжди говорю, музей – це історія, але це не частина мого повсякденного життя, не частина сьогодення та майбутнього. Сьогодні я такий, як сьогодні, а не такий, як був учора. Мене оцінюють через те, що я роблю зараз.

Я маю трохи часу на рефлексію, і я не хочу його витрачати на це. Я не маю часу, і це не відповідає моєму менталітету. Я завжди говорю: можна забрати у мене все, але історію, яку я створив, ніхто не забере. Коли працюєш, коли ти маєш амбіції, минуле не має значення.