Йде за ще одним? Моурінью розповів про свою кімнату для трофеїв
Тренер Трубіна та Судакова зібрав у себе солідний музей
близько 13 годин тому
Жозе Моурінью, головний тренер Бенфіки українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Челсі розповів, що має кімнату-музей своїх трофеїв. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
У мене вдома є кімната, де я зберігаю репліки, медалі та футболки – це музей. Як я завжди говорю, музей – це історія, але це не частина мого повсякденного життя, не частина сьогодення та майбутнього. Сьогодні я такий, як сьогодні, а не такий, як був учора. Мене оцінюють через те, що я роблю зараз.
Я маю трохи часу на рефлексію, і я не хочу його витрачати на це. Я не маю часу, і це не відповідає моєму менталітету. Я завжди говорю: можна забрати у мене все, але історію, яку я створив, ніхто не забере. Коли працюєш, коли ти маєш амбіції, минуле не має значення.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Челсі – Бенфіка відбудеться у вівторок, 30 вересня на Лондонському Стемфорд Бридж. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Челсі – Бенфіка на Xsport.ua.
Також Моурінью поділився очікуваннями від матчу проти колишнього клубу.
