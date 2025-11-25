Михайло Цирук

У поєдинку 12 туру АПЛ між Манчестер Юнайтед та Евертоном сталася непересічна подія. Мова, звісно, не про мінімальну перемогу ірисок з рахунком 1:0, а про де що значно курйозніше.

На 13 хвилині зустрічі Ідріса Гує, котрий за мить до цього втратив мʼяч та подарував супернику гольову нагоду, вирішив зʼясувати стосунки зі своїм партнером по команді, досвідченим Майклом Кіном. Англієць у відповідь відштовхнув одноклубника, а Гує натомість підійшов ще раз та дав йому ляпаса.

Врегулювати конфлікт намагався Джордан Пікфорд, втім уже було пізно: не витримавши всього цього крінжу головний арбітр зустрічі Тонні Геррінгтон показав сенегальцю пряму червону картку за неспортивну поведінку. Таким чином Евертон залишився в меншості через бійку між власними гравцями.

Попри це, гостям вдалося вирвати перемогу завдяки голу Дьюсбері-Холла на 29 хвилині, однак це вилучення Гує, який вже встиг перепросити перед партнерами, точно запамʼятається надовго.

Червона картка, звісно, максимально безглузда, однак у футболі не раз траплялися випадки, коли футболісти отримували вилучення і за значно дивніші та смішніші речі. Пропонуємо до вашої уваги добірку з пʼяти курйозних червоних карток.

Вилучення за удар водія

У поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2014 збірна Аргентини зустрічалася з командою Еквадору. Наприкінці напруженого поєдинку захисник аргентинців Хавʼєр Маскерано отримав пошкодження. На полі зʼявився спеціальний мініавтомобіль, аби вивезти постраждалого за межі поля.

Однак дорогою футболісту щось не сподобалося, і він кілька разів вдарив водія ногою. Інцидент не залишився без уваги арбітра, котрий продемонстрував Маскерано пряму червону картку, змусивши залишити поле до кінця гри.

Червона за святкування голу, якого не було

Ще одне курйозне вилучення сталося у поєдинку шостого туру італійської Серії А сезону 2022/23 між Ювентусом та Салернітаною. На останніх секундах зустрічі за рахунку 2:2 форвард туринців Аркадіуш Мілік забив мʼяч, який, здавалося б, приніс його команді перемогу, і на радощах зняв з себе футболку.

За це правилами передбачена жовта картка, а оскільки в пасиві нападника вже було одне попередження, вона автоматично перетворилася на червону. Але найгірше для Міліка те, що після перегляду відеоповтору арбітр скасував його гол, однак скасувати вилучення вже було неможливо.

Вилучення за маску з власним обличчям

Ще до свого переїзду до Європи зірковий бразилець Неймар одного разу отримав надзвичайно безглузду червону картку. У поєдинку Кубка Лібертадорес між Сантосом і Коло Коло він, забивши гол, одягнув на себе маску з власним зображенням, перевернуту догори ногами. Головному арбітрові це дуже не сподобалося, і недовго думаючи він показав Неймару другу жовту картку, через що майбутня зірка була змушена залишити поле.

Червона за зіткнення з арбітром

Однак трапляються і вилучення, у яких гравці абсолютно не винні. Саме таке одного разу заробив півзахисник Порту Даніло Перейра. У одному з поєдинків Кубка Португалії, що відбувався у 2017 році, він отримав друге попередження за те, що арбітр матчу Луїс Годіньо, задкуючи у центрі поля, сам наштовхнувся на півзахисника. Розгледівши у діях футболіста навмисний поштовх, суддя одразу показав йому другу жовту та, відповідно, червону картку.

Вилучення на пʼятій секунді гри

Коли твоя команда залишається в меншості - це завжди проблема, однак коли подібне трапляється на самому початку зустрічі, масштаб проблеми збільшується в рази. У поєдинку чемпіонату Франції між Ніццою та Анже захисник Жан-Клер Тодібо сфолив проти суперника вже у першій атаці. Арбітр розцінив дії гравця як фол останньої надії та дістав з кишені пряму червону картку, і таким чином Тодібо встиг провести на полі лише 5 секунд, ставши автором найшвидшого вилучення в історії Ліги 1.

У матеріалі використані фото Getty Images