Сергій Стаднюк

У сьомому турі української Першої ліги Агробізнес на своєму полі здолав ЮКСА.

В заявці гостей традиційно з’явилося одразу сім бразильців. Із них шість вийшло на поле. І це могло принести свої плоди. Вже на старті зустрічі після подачі Сидоренка Ромаріньйо пробив головою, але не влучив у ворота.

На шостій хвилині господарі зазнали кадрової втрати — зазнав травми захисник Гаврушко, і головний тренер Олександр Чижевський змушений був вносити зміни до складу. На полі з’явився Богославський. «Хрестоносці» намагалися контролювати м’яч, однак оборона суперника діяла злагоджено. У підсумку перший тайм завершився нулями на табло.

Після перерви господарі стали активнішими. Баранцов здійснив героїчиний сейв після удару Козака. Проте незабаром після прострілу Леня м’яч влучив у руку Поправки. Тут уже кіпер гостей був безсилим. Войтіховський упевнено реалізував пенальті й установив остаточний рахунок. Гості намагалися відігратися, але їхні атаки не мали належного завершення.

Агробізнес набрав 15 очок і продовжив свою серію без поразок, упритул наблизившись до Чорноморця (16). Однак одесити мають матч у запасі. ЮКСА (8) – лише восьма.

Перша ліга, сьомий тур

Агробізнес – ЮКСА 1:0

Гол: Войтіховський, 50, (пен.)

Агробізнес: Підківка, Гаврушко (Богославський, 6), Сидоренко, Зінь, Слива, Сьомка (Шмигельський, 85), Теплий (Нижник, 56), Толочко (Павлюк, 90+3), Лень, Козак (Палюх, 85), Войтіховський

ЮКСА: Баранцов, Поправка, Балаба (Жеребецький, 90+3), Сидоренко, Кіреєв (Євдокимов, 82), Ситников, Ювхимець, дос Сантос Матеус (Бруно, 73), Пагліаріні Матеус (Педро Акасіу, 52), Ромаріньйо (Венделл, 58), Ховайко (Задніпрянець, 46)

Попередження: Теплий, Слива, Нижник, Козак – Балаба