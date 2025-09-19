Заявка на вихід до УПЛ? Агробізнес здолав команду з сімома бразильцями
Команда із Волочиська продовжує бути непереможною в Першій лізі
близько 1 години тому
У сьомому турі української Першої ліги Агробізнес на своєму полі здолав ЮКСА.
В заявці гостей традиційно з’явилося одразу сім бразильців. Із них шість вийшло на поле. І це могло принести свої плоди. Вже на старті зустрічі після подачі Сидоренка Ромаріньйо пробив головою, але не влучив у ворота.
На шостій хвилині господарі зазнали кадрової втрати — зазнав травми захисник Гаврушко, і головний тренер Олександр Чижевський змушений був вносити зміни до складу. На полі з’явився Богославський. «Хрестоносці» намагалися контролювати м’яч, однак оборона суперника діяла злагоджено. У підсумку перший тайм завершився нулями на табло.
Після перерви господарі стали активнішими. Баранцов здійснив героїчиний сейв після удару Козака. Проте незабаром після прострілу Леня м’яч влучив у руку Поправки. Тут уже кіпер гостей був безсилим. Войтіховський упевнено реалізував пенальті й установив остаточний рахунок. Гості намагалися відігратися, але їхні атаки не мали належного завершення.
Агробізнес набрав 15 очок і продовжив свою серію без поразок, упритул наблизившись до Чорноморця (16). Однак одесити мають матч у запасі. ЮКСА (8) – лише восьма.
Перша ліга, сьомий тур
Агробізнес – ЮКСА 1:0
Гол: Войтіховський, 50, (пен.)
Агробізнес: Підківка, Гаврушко (Богославський, 6), Сидоренко, Зінь, Слива, Сьомка (Шмигельський, 85), Теплий (Нижник, 56), Толочко (Павлюк, 90+3), Лень, Козак (Палюх, 85), Войтіховський
ЮКСА: Баранцов, Поправка, Балаба (Жеребецький, 90+3), Сидоренко, Кіреєв (Євдокимов, 82), Ситников, Ювхимець, дос Сантос Матеус (Бруно, 73), Пагліаріні Матеус (Педро Акасіу, 52), Ромаріньйо (Венделл, 58), Ховайко (Задніпрянець, 46)
Попередження: Теплий, Слива, Нижник, Козак – Балаба
Поділитись