Збірна Нігерії виграла групу КАН з трьома перемогами, Туніс також пройшов далі. Відео
Результати заключних матчів квартету C
близько 2 годин тому
У заключному турі групового етапу Кубка африканських націй збірна Нігерії переграла Уганду з рахунком 3:1.
Перевагу нігерійці оформили ще до перерви, коли на 28-й хвилині Онуачу відкрив рахунок. Ключовим моментом матчу стало вилучення Саліма на 56-й хвилині, після якого Уганді стало значно важче стримувати тиск суперника. Нігерія швидко використала чисельну перевагу: Оньєдіка відзначився дублем, зробивши рахунок розгромним. Уганда зуміла відповісти лише наприкінці – на 75-й хвилині Мато Роджерс забив м'яч престижу, але на підсумок зустрічі це вже не вплинуло.
Танзанія зіграла внічию з Тунісом. Перед самою перервою вперед вийшов Туніс: на 43-й хвилині Гнарбі реалізував пенальті. Однак одразу після відпочинку Танзанія відновила рівновагу – на 48-й хвилині Салум зрівняв рахунок, і надалі команди вже не змогли вирвати перемогу, завершивши третій тур групового етапу бойовими 1:1.
Нігерія з дев'ятьма очками вийшла до 1/8 фіналу КАН з групи C. Далі також прямує Туніс (4), а Танзанія чекає результатів інших груп.
Кубок африканських націй. Груповий етап, третій тур
Уганда – Нігерія 1:3
Голи: Мато Роджерс, 75 – Онуачу, 28, Оньєдіка, 62, 67
Вилучення: Салім, 56
Танзанія – Туніс 1:1
Голи: Салум, 48 – Гнарбі, 43 (пен.)