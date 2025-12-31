Сергій Разумовський

У заключному турі групового етапу Кубка африканських націй збірна Нігерії переграла Уганду з рахунком 3:1.

Перевагу нігерійці оформили ще до перерви, коли на 28-й хвилині Онуачу відкрив рахунок. Ключовим моментом матчу стало вилучення Саліма на 56-й хвилині, після якого Уганді стало значно важче стримувати тиск суперника. Нігерія швидко використала чисельну перевагу: Оньєдіка відзначився дублем, зробивши рахунок розгромним. Уганда зуміла відповісти лише наприкінці – на 75-й хвилині Мато Роджерс забив м'яч престижу, але на підсумок зустрічі це вже не вплинуло.

Танзанія зіграла внічию з Тунісом. Перед самою перервою вперед вийшов Туніс: на 43-й хвилині Гнарбі реалізував пенальті. Однак одразу після відпочинку Танзанія відновила рівновагу – на 48-й хвилині Салум зрівняв рахунок, і надалі команди вже не змогли вирвати перемогу, завершивши третій тур групового етапу бойовими 1:1.

Нігерія з дев'ятьма очками вийшла до 1/8 фіналу КАН з групи C. Далі також прямує Туніс (4), а Танзанія чекає результатів інших груп.

Кубок африканських націй. Груповий етап, третій тур

Уганда – Нігерія 1:3

Голи: Мато Роджерс, 75 – Онуачу, 28, Оньєдіка, 62, 67

Вилучення: Салім, 56

Танзанія – Туніс 1:1

Голи: Салум, 48 – Гнарбі, 43 (пен.)