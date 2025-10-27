Сергій Стаднюк

Футбольний вівторок, 28 жовтня, обіцяє бути насиченим – на глядачів чекають матчі Кубка України, міжнародний товариський поєдинок жіночих збірних, а також цікаві протистояння в Італії та Німеччині. День розпочнеться українськими кубковими баталіями, а завершиться вечірніми європейськими топіграми.

Ігровий день відкриє поєдинок у Чернігові в рамках 1/8 фіналу Кубка України, де місцевий клуб прийме Лісне. Команда Сергія Рибалки та Дениса Гармаша підтвердила, що готова вийти на поле та боротися за чвертьфінал. Далі о 14:30 відбудуться ще дві цікаві зустрічі: Буковина спробує скористатися перевагою домашнього поля у дуелі з тернопільською Нивою, тоді як Локомотив зіграє проти вінницької Ниви.

О 17:30 увага українських уболівальників переключиться на міжнародний рівень – жіноча збірна України проведе товариський матч проти Румунії. Ця гра стане нагодою перевірити склад перед офіційними турнірами та оцінити форму команди під час останніх зборів.

17:30 | Румунія – Україна. Пряма трансляція

Італійський вечір подарує одразу дві інтригуючі гри. О 19:30 Лечче прийматиме чинного чемпіона – Наполі, який прагне втратив свого лідера Кевіна Де Брюйне. А о 21:45 розпочнеться головний матч дня – Аталанта проти Мілана. Це протистояння обіцяє стати справжньою першого дня дев'ятого туру Серії А та може суттєво вплинути на боротьбу у верхній частині таблиці.

У Кубку Німеччини розпочинається 1/16 фіналу. О 19:30 відбудеться центральний матч вечора – Айнтрахт приймає Боруссію Дортмунд, обидві команди налаштовані вийти далі. У пізньому слоті найцікавішим стане протистояння скромної Енергі Котбус із Лейпцигом о 21:45. Представники нижчого дивізіону спробують створити гучну сенсацію проти одного з флагманів Бундесліги.