Колишній наставник київського Дианмо Йожеф Сабо прокоментував конфлікт між Андрієм Ярмоленком і Олександром Шовковським, який, за його словами, може бути ознакою глибших проблем у команді.

– Чи не здається вам, що подібна поведінка Андрія, це ніщо інше, як ознака кризи всередині колективу, яка відображається й на результатах Динамо?

– Зрозуміло, що так! Тут і вигадувати нічого не потрібно. Щось між Ярмоленком і Шовковським відбувається. Потрібно, щоб Саша розбирався, а найкраще – президент Ігор Суркіс. Це – ненормально.

Я так думаю, що в команді є гравці, які підтримують Ярмоленка, а є такі, що за Шовковського. Жахливо, якщо таке відбувається в Динамо.

Терміново потрібно щось робити: щоб налагодити стосунки в колективі й уникнути розділення, – розповів Сабо у коментарі для УФ.

Також, щодо можливого конфлікту у Динамо висловився експерт і ексворотар Динамо Денис Бойко.