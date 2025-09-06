Сергій Стаднюк

Юнацька збірна України U-18 (гравці не старші 2008 року народження) провела другий матч на міжнародному турнірі у Швеції. Після розгромної перемоги над Норвегією (6:1) суперником «синьо-жовтих» стала команда господарів.

Зустріч відбувалася під дощем на важкому полі. Уже на 12-й хвилині Дмитро Зудін замкнув передачу Артема Зубрія та відкрив рахунок ударом головою. Шведи намагалися відповісти небезпечними атаками, проте впевнено діяв воротар Ростислав Баглай. У компенсований час першого тайму Микита Мельник подвоїв перевагу, скориставшись нагодою після стандарту.

Після перерви підопічні Володимира Самборського створили кілька нагод збільшити рахунок, але бракувало точності у завершальних ударах. Наприкінці матчу шведи мали кілька можливостей відігратися, проте українці втримали результат.

Підсумок – перемога України 2:0. Наступний поєдинок турніру команда проведе 9 вересня проти Данії (початок о 18:30).

Товариський матч

Швеція (U-18) – Україна (U-18) 2:0

Голи: Зудін, 12, Мельник, 45+1

Україна (U-18): Баглай, Мельник, Костюк (к) (Огороднік, 73), Калюжний (Залипка, 46), Зудін (Мурадян, 46), Кут'я (Джурабаєв, 46), Іваськів, Зубрій (Балакай, 83), Захарків (Меньшиков, 61), Корж (Середа, 61), Король (Толстоліс, 46).

Попередження: Залипка, 57, Костюк, 68

Команда І В Н П М О 1 Україна 2 2 0 0 8—1 6 2 Данія 2 2 0 0 8—4 6 3 Швеція 2 0 0 2 3—6 0 4 Норвегія 2 0 0 2 2—10 0

