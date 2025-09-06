Збірна України впевнено переграла господарів міжнародного турніру
Наступну гру «синьо-жовті» проведуть проти Данії
близько 1 години тому
Юнацька збірна України U-18 (гравці не старші 2008 року народження) провела другий матч на міжнародному турнірі у Швеції. Після розгромної перемоги над Норвегією (6:1) суперником «синьо-жовтих» стала команда господарів.
Зустріч відбувалася під дощем на важкому полі. Уже на 12-й хвилині Дмитро Зудін замкнув передачу Артема Зубрія та відкрив рахунок ударом головою. Шведи намагалися відповісти небезпечними атаками, проте впевнено діяв воротар Ростислав Баглай. У компенсований час першого тайму Микита Мельник подвоїв перевагу, скориставшись нагодою після стандарту.
Після перерви підопічні Володимира Самборського створили кілька нагод збільшити рахунок, але бракувало точності у завершальних ударах. Наприкінці матчу шведи мали кілька можливостей відігратися, проте українці втримали результат.
Підсумок – перемога України 2:0. Наступний поєдинок турніру команда проведе 9 вересня проти Данії (початок о 18:30).
Товариський матч
Швеція (U-18) – Україна (U-18) 2:0
Голи: Зудін, 12, Мельник, 45+1
Україна (U-18): Баглай, Мельник, Костюк (к) (Огороднік, 73), Калюжний (Залипка, 46), Зудін (Мурадян, 46), Кут'я (Джурабаєв, 46), Іваськів, Зубрій (Балакай, 83), Захарків (Меньшиков, 61), Корж (Середа, 61), Король (Толстоліс, 46).
Попередження: Залипка, 57, Костюк, 68
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
Україна
2
2
0
0
8—1
6
2
Данія
2
2
0
0
8—4
6
3
Швеція
2
0
0
2
3—6
0
4
Норвегія
2
0
0
2
2—10
0
Раніше збірна України U-19 з поразки стартувала на турнірі в Іспанії.
Поділитись