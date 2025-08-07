Павло Василенко

Це літо – час значних змін у мадридському Реалі. AS повідомляє, що Королівський клуб готовий продати досвідченого захисника, але гравець відмовляється розглядати можливість відходу.

Іспанські віце-чемпіони нещодавно додали до складу, серед інших, Трента Александера-Арнольда, Діна Хейсена та Альваро Каррераса. Також розглядається ще один центральний захисник.

Підкріплення залишають деяких гравців без місця на «Сантьяго Бернабеу». Як повідомляє AS, Реал був би радий продати Давіда Алабу.

Досвідчений австрієць мав кілька серйозних травм в Іспанії, зокрема розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Зараз Реал хотів би заробити гроші, продавши гравця, контракт якого закінчується наступного року. Однак це буде дуже складно.

За даними іспанських ЗМІ, гравець повністю виключив зміну обстановки цього літа. Він хоче поборотися за місце в складі Реала та довести свій клас.

У сезоні 2024/25 Алаба провів лише 14 офіційних матчів за Реал. Transfermarkt оцінює його в шість мільйонів євро.