Павло Василенко

Головний тренер Реала Хабі Алонсо зіштовхнувся з серйозною кадровою проблемою — на тривалий термін команді доведеться обійтися без одного з ключових гравців оборони. Центральний захисник Антоніо Рюдігер вибув щонайменше на три місяці через травму.

Німецький футболіст, який приєднався до мадридського клубу в липні 2022 року, провів за «Лос Бланкос» вже 157 матчів, у яких забив сім голів і зробив чотири асисти. У квітні Рюдігер переніс операцію на меніску, після чого відновився та повернувся до гри в червні під час Клубного чемпіонату світу.

Під час недавньої міжнародної паузи 32-річний оборонець провів 172 хвилини у матчах проти Словаччини та Північної Ірландії. Проте вже після повернення до Мадрида футболіст зазнав нової травми.

Реал офіційно підтвердив пошкодження: у Рюдігера діагностовано розрив прямого м’яза лівого стегна. Хоча клуб не повідомив точні терміни відновлення, журналістка Аранча Родрігес зазначила, що захисник пропустить приблизно три місяці.

У зв'язку з цією втратою, очікується, що стартову пару центральних захисників складуть Дін Хейсен та Едер Мілітао. Також у розпорядженні Алонсо залишаються Рауль Асенсіо та досвідчений Давід Алаба.