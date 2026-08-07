Володимир Кириченко

Хавбек Ньюкасла Бруно Гімараес підписав контракт із Арсеналом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний бразилець уклав угоду з лондонським клубом увечері напередодні. Офіційне оголошення про перехід очікується найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Арсенал домовився з Ньюкаслом про трансфер хавбека за 75 млн фунтів (87,5 млн євро).

🔴⚪️🇧🇷 Bruno Guimarães has also signed his contract as new Arsenal player. 🔐



Medical already done, contract signed on Thursday night and deal set to be announced very soon. #AFC pic.twitter.com/LTDakw9tD6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Контракт Гімараеса з лондонською командою буде розрахований на 4 роки.

Бразилець перейшов у англійський клуб взимку 2022 року за 50,1 мільйона євро з Ліона. У попередньому сезоні він провів 41 матч, у яких забив 9 голів й віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що лідер Арсеналу вилетів на відчутний термін.