Знову лише українцями? Із ким вийде Ротань на фінальний матч з «прохідним» суперником у єврокубках
Якщо житомиряни втримають перевагу в три м'ячі, то зіграють у заключному раунді з Фіорентиною
близько 1 години тому
У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій житомирське Полісся на виїзді зіграє проти угорського Пакша. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.
Визначилися стартові склади команд на гру. Головний тренер «вовків» Руслан Ротань знову виставив чисто українську 11-ку в старті.
👥 Склади команд на матч Пакш – Полісся
🇭🇺 Пакш (тренер: Дьордь Боґнар): Ковачик, Сексарді, Кініїк, Я. Сабо, Хінора, Віндекер, Вечеї, Зеке, Харості, Бьоде, Тот.
Запасні: Шимон, Дебрецені, Хан, Ошват, Шильє, Сендрей, Дьоркіч, Хорват, Папп, Пете, Ленжер, Галамбош.
🐺Полісся (тренер: Руслан Ротань): Волинець, Крушинський, Бескоровайний, Сарапій, Кравченко, Лєднєв, Бабенко, Андрієвський, Назаренко, Філіппов, Гуцуляк.
Запасні: Уліганець, Хадрой, Таллес Коста, Йосефі, Андре Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій та онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Пакш – Полісся на Xsport.
Раніше думками щодо матчу поділився асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко.