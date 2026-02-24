У п’ятницю, 27 лютого, Олександр Зубков має шанс повернутися до складу Трабзонспора в поєдинку турецької Суперліги проти Карагюмрюка. Український вінгер повністю відновився після ушкодження та вже працює в загальній групі.

29-річний футболіст зазнав травми 30 січня у матчі з Антальяспором (1:1). Через це він був змушений пропустити чотири зустрічі чемпіонату. Однак у понеділок Зубков повернувся до тренувального процесу та займався на клубній базі під керівництвом головного тренера Фатіха Текке.

Зараз нічого не заважає українцю взяти участь у найближчому турі національної першості.

У поточному сезоні Зубков провів 23 матчі, у яких відзначився трьома забитими м’ячами та вісьмома результативними передачами.

Повернення вінгера є позитивною новиною і для тренерського штабу збірної України, адже вже незабаром національна команда розпочне виступи у плейоф відбору чемпіонату світу.

В 23 турі турецької Суперліги Трабзонспор обіграв на виїзді Газіантеп (2:1).