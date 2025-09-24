Сергій Стаднюк

Збірна України з футзалу розпочала підготовку до фінальної частини Євро-2026 із розгромної перемоги над Литвою. У першому з двох товариських матчів, що відбувся в містечку Йонава, команда Олександра Косенка не залишила шансів господарям, здобувши перемогу з рахунком 7:0.

Уже на 33-й секунді Владислав Первєєв відкрив рахунок, а згодом оформив і хет-трик до 11-ї хвилини, демонструючи феноменальну результативність. Ростислав Семенченко ударом зі стандарту зробив рахунок 4:0 ще до перерви. У другому таймі «синьо-жовті» продовжили тиск: Артем Фаренюк забив на 24-й хвилині, Назар Швед відзначився ударом із гострого кута, а крапку в матчі поставив Мар’ян Масевич на 39-й хвилині.

До вашої уваги огляд матчу.

24 вересня, українці проведуть повторний спаринг проти литовців, початок гри – о 19:00 за київським часом. Нагадаємо, що команда вже гарантувала собі участь у фінальній стадії Євро-2026, куди вийшла з максимальним результатом – шість перемог у шести зустрічах основного раунду відбору. Турнір відбудеться з 20 січня до 7 лютого наступного року в Латвії, Литві та Словенії.

Товариський матч

Литва – Україна 0:7 (0:4)

Голи: Первєєв, 1, 3, 11, Семенченко, 13, Фаренюк, 24, Швед, 30, Масевич, 39

Литва: Чірва, Баранаускас, Загурскас (к), Воскунович, Дерендяєв; Норейка, Бучма, Спетніс, Осаускас, Раштутіс, Реймаріс, Ючно, Лотужіс, Васіліус.

Україна: Сухов, Жук, Мельник, Чернявський (к), Первєєв; Савенко, Швед, Масевич, Абакшин, Зварич, Фаренюк, Гуцуляк, Семенченко, Калашник.

Попередження: Баранаускас, 28, Раштутіс, 30 – Семенченко, 30