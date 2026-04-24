Люк Тардіф увійде до Залу слави IIHF перед тим, як залишити посаду
Урочиста церемонія введення відбудеться у травні
близько 2 годин тому
Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф буде включений до Залу слави організації. Відповідне рішення ухвалив комітет спадщини IIHF на позачерговому засіданні.
Разом із очільником федерації почесне місце в Залі слави отримають зіркові гравці минулого та сучасності:
Патріс Бержерон (Канада);
Ніклас Кронвалль (Швеція);
Андрес Амбюль (Швейцарія);
Томас Ванек (Австрія).
Також до списку увійшли видатні хокеїстки Кессі Кемпбелл-Паскалл (Канада) і Флоренс Шеллінг (Швейцарія), а також колишній гравець та відомий тренер Ральф Крюгер (Німеччина).
Урочиста церемонія введення відбудеться у травні під час чемпіонату світу, який прийматимуть швейцарські міста Цюрих та Фрібур.
Нагадаємо, раніше 73-річний Люк Тардіф оголосив, що залишить посаду президента IIHF у жовтні 2026 року та не братиме участі у наступних виборах.
