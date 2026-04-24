ЮЧС-2026: Україна з хет-триком Оліфірчука перемогла Польщу в Дивізіоні 1А
Заключний матч синьо-жовті проведуть проти Швейцарії
близько 1 години тому
Збірна України U-18 здобула вольову перемогу над Польщею на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Матч завершився з рахунком 6:3 на користь синьо-жовтих.
Головними героями зустрічі стали Оліфірчук, який оформив хет-трик, та Жеребко, який відзначився дублем. Ще одну шайбу закинув Васяк. Переломним моментом став саме заключний відрізок гри, де українці закинули п'ять шайб.
ЮЧС-2026. Дивізіон 1А. Четвертий тур
Україна — Польща 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)
Шайби: 0:1 — Левандовський (Стричек), 08:01; 1:1 — Жеребко (Васяк, Лучкін, більш.), 09:15; 1:2 — Галант (Всол, Ванат, більш.), 32:24; 2:2 — Жеребко, 42:39; 2:3 — Мишка (Богдаль, Всол), 48:12; 3:3 — Васяк (Ісаєв, Воротеляк), 49:23; 4:3 — Оліфірчук (Науменко, менш.), 53:28; 5:3 — Оліфірчук, 58:03; 6:3 — Оліфірчук (Жеребко, Ісаєв), 58:18
Свій заключний поєдинок на світовій першості Україна проведе 24 квітня. Суперником синьо-жовтих стане збірна Швейцарії. Початок зустрічі — о 17:00 за київським часом.
