Лесюк: «Бронза показує, що мені ще є над чим працювати далі»
Також дзюдоїст поділився думками щодо фізичної форми перед стартом світової першості
Український дзюдоїст Артем Лесюк прокоментував здобуту бронзову медаль на турнірі серії Grand Slam у Будапешті (Угорщина) Слова наводить Чемпіон.
Я не думаю про цю медаль, як про окрему нагороду, це просто результат моєї праці, моїх тренувань. Я задоволений, що завоював ще одну нагороду з таких змагань, але бронза показує, що мені ще є над чим працювати далі.
Це був заключний турнір перед чемпіонатом світу в Баку, який стартує 4 жовтня. Вчора була гарна можливість перевірити, в якій я формі і чого не вистачило для перемоги. Сподіваюся, ви зможете спостерігати за мною саме на чемпіонаті світу.
Для 29-річного українського спортсмена ця медаль стала четвертою в кар’єрі на турнірах рівня Grand Slam.
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