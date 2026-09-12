Український дзюдоїст Артем Лесюк прокоментував здобуту бронзову медаль на турнірі серії Grand Slam у Будапешті (Угорщина) Слова наводить Чемпіон.

Я не думаю про цю медаль, як про окрему нагороду, це просто результат моєї праці, моїх тренувань. Я задоволений, що завоював ще одну нагороду з таких змагань, але бронза показує, що мені ще є над чим працювати далі.

Це був заключний турнір перед чемпіонатом світу в Баку, який стартує 4 жовтня. Вчора була гарна можливість перевірити, в якій я формі і чого не вистачило для перемоги. Сподіваюся, ви зможете спостерігати за мною саме на чемпіонаті світу.