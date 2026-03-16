«120 тисяч доларів — це замало»: s1mple розкрив свою рекордну зарплату
Легендарний снайпер розсекретив рівень доходів на тир-1 сцені
42 хвилини тому
Український снайпер команди BC.Game Олександр s1mple Костилєв розкрив деталі своїх фінансових умов. Гравець підтвердив, що під час переговорів висунув запит на суму, яка перевищує стандартні виплати більшості топ-кіберспортсменів світу.
За словами Костилєва, на сьогодні щомісячна зарплата у 120 тисяч доларів стала звичною для багатьох учасників тир-1 сцени, тому він наполіг на вищому оклад.
120 тисяч доларів — це замало, така зарплата вже у половини гравців тир-1 сцени. Я попросив трохи більше.
За інформацією видання Players, місячний дохід s1mple у BC.Game становить 130 тисяч доларів.
