Денис Сєдашов

Український снайпер команди BC.Game Олександр s1mple Костилєв розкрив деталі своїх фінансових умов. Гравець підтвердив, що під час переговорів висунув запит на суму, яка перевищує стандартні виплати більшості топ-кіберспортсменів світу.

За словами Костилєва, на сьогодні щомісячна зарплата у 120 тисяч доларів стала звичною для багатьох учасників тир-1 сцени, тому він наполіг на вищому оклад.

120 тисяч доларів — це замало, така зарплата вже у половини гравців тир-1 сцени. Я попросив трохи більше. Олександр s1mple Костилєв

За інформацією видання Players, місячний дохід s1mple у BC.Game становить 130 тисяч доларів.

