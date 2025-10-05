Володимир Кириченко

У ніч із 4 на 5 жовтня у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на T-Mobile Arena пройшов турнір UFC 320.

У поєдинку зустрілися чемпіон промоушена в найлегшій вазі Мераб Двалішвілі (Грузія) і американець Корі Сендхаген, який займає четвертий рядок у рейтингу дивізіону.

Поєдинок тривав усі 5 раундів та завершився перемогою Двалішвілі одноголосним рішенням суддів (49-45, 49-45, 45-46), завдяки чому він знову захистив пояс чемпіона UFC.

Після цього бою грузин продовжив свою переможну серію до 14-ти боїв. Всього ж у нього 20 перемог у ММА та чотири поразки. Корі має шосту поразку в кар'єрі при 18 перемогах.

