Володимир Кириченко

На дводенному засіданні Міжнародного олімпійського комітету в Мілані цього тижня члени комітету висловили готовність повернути росію до основних змагань. Про це повідомляє The New York Times.

Кірсті Ковентрі, президентка МОК, у своїй промові перед делегатами в Мілані не згадала росію прямо, але наголосила:

«Ми – спортивна організація. «Ми розуміємо політику і знаємо, що не працюємо у вакуумі. Але наша справа – це спорт. А це означає збереження спорту як нейтрального майданчика».

Наразі заборону на участь країни, яка досі веде агресивну війну проти України, скасували в дзюдо та тхеквондо, а у грудні минулого року МОК рекомендував міжнародним федераціям зняти обмеження для російських та білоруських юніорів.

Раніше повідомлялося, що МОК планує повноцінний допуск росії до Олімпіади у Лос-Анджелесі.