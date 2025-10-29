Денис Сєдашов

До старту зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортині залишилося рівно 100 днів. Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі з нетерпінням очікує цієї події та висловила захоплення Італією — країною-господаркою майбутніх Ігор. Слова наводить Inside The Game.

Італія відома своєю красою, сімейною атмосферою та пристрастю до спорту. Вони готові влаштувати справжнє шоу — це буде неймовірне видовище. Кірсті Ковентрі

Очільниця МОК, для якої Ігри в Мілані та Кортині стануть першими на посаді президентки, підкреслила, що захоплена поєднанням історії, культури та креативності, якими пронизані місця проведення змагань.

Олімпійська деревня чудово передає дух Італії — все продумано до дрібниць: номери, зали, атмосфера. Це місце, яким можна пишатися. Кірсті Ковентрі

Ковентрі наголосила, що майбутні Ігри стануть святом єдності та людського духу — цінностей, на яких ґрунтується олімпійський рух.

Зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортині-д’Ампеццо відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.

Найдорожчі квитки на відкриття Олімпіади-2026 у Мілані перевищать $2000.