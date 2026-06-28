Денис Сєдашов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород українським спортсменам, тренерам та функціонерам з нагоди Дня Конституції.

Орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено першу ракетку країни Марту Костюк, дворазову призерку Олімпійських ігор з веслування Людмилу Лузан та чемпіона Європи серед молоді з метання списа Артура Фельфнера. Цю ж нагороду отримав почесний президент Національної федерації бодібілдингу України Андрій Долгокір. Призера чемпіонатів України з греко-римської боротьби Романа Стащенка відзначили орденом «За заслуги» III ступеня посмертно.

Орденом княгині Ольги I ступеня президент нагородив чемпіонку Європи з біатлону Анастасію Меркушину та срібну олімпійську призерку з веслування на каное Анастасію Рибачок.

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