Володимир Кириченко

Міністерство спорту рф та Олімпійський комітет росії (ОКР) у взаємодії з лижними федераціями підготують апеляційні скарги на рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) не допускати російських спортсменів до відбіркових турнірів до Олімпіади-2026 в Італії.

Про це для місцевих ЗМІ повідомив міністр спорту та президент ОКР Михайло Дегтярьов.

«Вважаємо такі дії абсолютно неприйнятними і такими, що не мають нічого спільного з принципами та цінностями, які закладені в Олімпійській хартії. Мінспорт та Олімпійський комітет росії у взаємодії з нашими лижними федераціями підготують апеляційні скарги на це рішення ради FIS. Позиція Росії посилилася завдяки недавньому прецеденту – судовому рішенню з бобслею, який визнав дискримінаційний характер усунення. Апеляцію буде подано в найкоротші терміни».

Нагадаємо, позавчора FIS ухвалила рішення не допускати спортсменів з росії та білорусі до участі в олімпійській кваліфікації навіть під нейтральним прапором.