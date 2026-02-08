Олімпіада-2026. Біатлон. Змішана естафета. Відеотрансляція
Україну в гонці представлять Підручний, Мандзин, Городна та Меркушина
близько 2 годин тому
Дмитро Підручний / Фото - Yahoo
У неділю, 8 лютого на Олімпійських іграх-2026 в Італії стартує турнір з біатлону.
Відкриє змагальну програму змішана естафета, початок – о 15.05.
Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина.
Українська команда вийде на старт під 14-м номером. Гонки пройдуть на трасі в Антгольц-Антерсельві.
Пряма трансляція буде доступна на платформі «Суспільне Спорт» та Eurosport.
