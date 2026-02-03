Президент МОК відповіла на питання про повноцінне повернення росіян до турнірів
Все по методичці Парижа-2024
близько 2 годин тому
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі відповіла на питання щодо повноцінного повернення російських спортсменів на прес-конференції напередодні Олімпійських ігор 2026 року.
«Конкретного часу немає. Ми наслідуємо той самий процес, яким слідували перед Парижем».
Зимові Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.
У рамках Ігор буде розіграно 116 комплектів нагород.
У п'ятницю, 6 лютого, у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо офіційно розпочнуться зимові Олімпійські ігри-2026. Основні урочистості відбудуться на олімпійському стадіоні Сан-Сіро в Мілані.
Раніше президент МОК порівняла Олімпіаду-2026 з Іграми-2024 у Парижі.
