Володимир Кириченко

Президента Олімпійського комітету Польщі (PKOl) Радослава Песевича затримали правоохоронці у межах розслідування справи про банкрутство та шахрайство криптовалютної платформи Zondacrypto. Про це повідомляє Onet.

Прокуратура висунула Радославу кримінальні звинувачення – платна протекція (корупційне посередництво) та задоволення вимог лише окремих кредиторів на шкоду іншим.

За даними слідства, чиновник отримав від колишнього очільника Zondacrypto Пшемислава Краля годинник вартістю 40 000 євро в обмін на лобіювання інтересів компанії в урядових структурах.

Також Песевичу вдалося повернути 100% інвестованого капіталу в платформу. Слідчі вказують, що він опинився у привілейованому становищі порівняно з тисячами інших клієнтів біржі, чиї можливості виведення коштів у той самий час було заблоковано.

Загальні збитки від дій збанкрутілої Zondacrypto оцінюються у 80 млн євро, а прокуратура веде провадження за статтями про шахрайство та відмивання коштів.

Якщо звинувачення підтвердяться, за торгівлю впливом Радославу загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що МОК не змінить позицію щодо росії, попри радикальний ультиматум дев'яти країн Євросоюзу.