США у фігурному катанні здобули перше жіноче олімпійське золото з 2002 року
Переможницею Ігор стала 20-річна американка
близько 12 годин тому
Вчора, 19 лютого, на Олімпіаді-2026 відбулась жіноча довільна програма з фігурного катання.
Перемогу здобула американка Аліса Лю. Для США це перше жіноче олімпійське золото з 2002 року.
На цих Іграх 20-річна Аліса також здобула золото в командному турнірі.
Після короткої програми лідирувала японка Амі Накаі (78,71 бала), її співвітчизниця Каорі Сакамото (77,23) йшла другою, закривала трійку Лю (76,59).
Після Ігор у Пекіні, де Аліса стала 6-ю, вона оголосила про завершення карʼєри. Лю відновила виступи у 2024 році.
Олімпійські ігри-2026. Мілан, Італія. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма
1. Аліса Лью (США) – 226,79
2. Каорі Сакамото (Японія) – 224,90
3. Амі Накаі (Японія) – 219,16
Нагадаємо, український фігурист Кирило Марсак фінішував на Олімпіаді з найкращим результатом України за останні 24 роки.
Поділитись