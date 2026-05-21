Українська федерація гімнастики (УФГ) офіційно оголосила про намір оскаржити скандальне рішення Виконавчого комітету World Gymnastics щодо повного зняття санкцій з російських та білоруських спортсменів.

УФГ вказує на те, що ухвалене 18 травня 2026 року рішення виконавчого органу суперечить регламенту самої організації, оскільки затвердження питань такого масштабу належить до компетенції винятково Конгресу FIG — найвищого органу, де представлені всі національні федерації світу.

У зв'язку з цим Україна вимагає негайно скликати позачерговий Конгрес World Gymnastics, щоб винести питання повернення представників країн-агресорів на відкрите обговорення.

Офіційна заява УФГ:

Як повноправний член міжнародної гімнастичної спільноти, УФГ зазначає, що це рішення не тільки суперечить задекларованим етичним принципам спорту, а й містить ознаки суттєвих правових протиріч із керівними документами самої Міжнародної федерації гімнастики.

Згідно зі Статутом FIG/World Gymnastics, Виконавчий комітет є органом, діяльність якого повинна чітко відповідати фундаментальним цілям організації та Олімпійської хартії. Вирішення такого масштабу, яке докорінно змінює безпеку та етичну карту світового спорту в умовах міждержавного конфлікту, що триває, виходить за межі виняткової компетенції Виконкому.

Питання, що зачіпають глобальний статус змагань, правову рівність та безпеку атлетів, є винятковою прерогативою Конгресу FIG/World Gymnastics – найвищого органу організації, де представлені всі національні федерації світу.

Діючи в рамках правового поля, Українська федерація гімнастики висуває вимогу негайного скликання позачергового Конгресу FIG/World Gymnastics.