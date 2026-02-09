Збірна США – тріумфатор командного турніру на Олімпіаді-2026
Японцям не вистачило зовсім трохи
Збірна США / Фото - Суспільне Спорт
Вчора, 8 лютого, на зимовій Олімпіаді-2026 завершився командний турнір з фігурного катання.
Перемогу в загальному заліку і золото Ігор здобула збірна США.
В командному турнірі свої програми фігуристи представили в чоловічому і жіночому одиночному катанні, а також танцювальні та спортивні пари.
Олімпіада-2026. Мілан, Італія. Фігурне катання. Командний турнір
1. США – 69
2. Японія – 68
3. Італія – 60
4. Грузія – 56
5. Канада – 54
