Денис Сєдашов

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця» за підсумками травня 2026 року.

Найкращою спортсменкою травня визнано Таїсію Онофрійчук. На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у місті Варна (Болгарія) вона виборола бронзову медаль в особистому багатоборстві. Гімнастка отримує це визнання вдруге в кар'єрі — минулого року НОК також відзначив її за медальні здобутки на європейській першості.

Статус найкращої тренерки травня отримала Ірина Дерюгіна — особиста наставниця Онофрійчук та президентка Української федерації гімнастики.

У номінації «Найкраща юна спортсменка травня» перемогу здобула Марія Полторак. Борчиня стала срібною призеркою чемпіонату Європи з жіночої боротьби серед кадеток (до 17 років) у ваговій категорії до 57 кг. Найкращим тренером юної спортсменки визнано її особистого наставника Олександра Подольського.

