Михайло Цирук

В перший день 2026 року ми продовжуємо згадувати найприємніші спортивні миттєвості року минулого. Головних героїв та героїнь ми вже відзначили, а тепер згадаємо ще 5 яскравих моментів, які також варті нашої уваги.

5. Виступ збірної з хокею на ЧС-2025 (1А)

Зазвичай люди запамʼятовують та звертають увагу лише на історії, які завершуються хеппі-ендом. Проте ми наполягаємо на тому, що шлях та докладені зусилля заслуговують на відзнаку навіть тоді, коли фінал приносить негатив та розчарування.

На свій перший з 2017 року чемпіонат світу в дивізіоні 1А збірна України з хокею їхала без особливих надій та сподівань, а уникнення вильоту будь-яким чином перед початком турніру здавалося сценарієм мрії. Але синьо-жовті ледь не зробили те, про що ми боялися навіть мріяти.

Розпочавши свій шлях на турнірі з поразки від Великої Британії в серії булітів (3:4), українська збірна здобула три перемоги поспіль, зокрема й над тими суперниками, які були серед головних претендентів на підвищення до елітного дивізіону: Італією (3:2 Б) та Польщею (4:1).

До омріяної мети залишалося зробити останній крок – не програти в останньому матчі в основний час уже нічим не мотивованій Японії. Але, на жаль, перегоріли, перенервували та не змогли. Надзвичайно прикрі 2:3 в останньому турі стали одним з найболючіших моментів року для українського спорту.

Але, відійшовши від тих емоцій, команді таки хочеться подякувати. За те, що подарували надію на неймовірне диво та нагадали, що український хокей, попри весь трагізм того, що з ним відбувається, таки живий.

4. Вихід збірної з футболу до плейоф відбору ЧС-2026

Ще не завершила, але й не провалила свій шлях на чемпіонат світу-2026 збірна України з футболу. Хоча, у якийсь момент здавалося, що це вже кінець. Команда Сергія Реброва знову не тішила ні грою, ані результатами, а після неймовірно безглуздої втрати очок у виїзному матчі з Азербайджаном (1:1) хейт на адресу команди був просто неймовірним і, загалом, справедливим.

Але знову вилізли, вигризли та вистраждали. І ту алогічну перемогу в Ісландії з рахунком 5:3, і дуже нервові домашні 2:1 проти Азербайджану. Перед останнім туром синьо-жовті знову були притиснуті до стіни, знову мусили лише перемагати, і знову зробили це максимально нервово та на останніх хвилинах.

Та скільки б ми не критикували збірну з футболу, вона все одно залишається та залишатиметься головною та найпопулярнішою командою країни. І попри бліду гру, попри всі проблеми, її результати – важлива складова емоційного статусу нашого суспільства.

Коли ці результати є – люди щасливі, і в момент, коли Зубков та Гуцуляк таки запхнули ті доленосні голи у ворота ісландців у Варшаві (2:0), ми всі відчували справжнє щастя. Не знаємо, чим завершиться шлях України на мундіаль, адже суперники в плейоф справді складні. Та наразі просто констатуємо факт: завдання мінімум на 2025 рік було успішно виконане.

3. Перша медаль КС з біатлону за три роки

З сезону 2021/22 і аж до березневого етапу Кубка світу 2025 року в Новому Месті українська збірна з біатлону залишалася без медалей. Цю тривалу паузу зрештою зламала чоловіча естафетна команда, яка наприкінці попередньої кампанії фінішувала третьою та принесла Україні бронзу.

Нагорода далася дуже непросто: у середині дистанції українці перебували наприкінці першої десятки. Однак на двох заключних етапах команда здійснила потужний ривок, піднявшись одразу на сім сходинок, п’ять із яких відіграв капітан збірної Дмитро Підручний.

У нинішньому сезоні Україна ще не підіймалася на подіум Кубка світу в інших дисциплінах, однак саме чоловічі естафети ставали найуспішнішими: значною мірою завдяки лідерству Підручного, який уже вдруге поспіль витягує команду до топ-10.

2. Срібло ЧС з лижної акробатики

2025 рік увійшов в історію української лижної акробатики: на чемпіонаті світу збірна України вперше здобула медаль у змішаних командних змаганнях.

Срібло світової першості дісталося синьо-жовтим у надзвичайно напруженій боротьбі. До суперфіналу команда пробилася з останньої прохідної позиції завдяки вирішальному стрибку Дмитра Котовського. А у фінальній спробі саме він знову став ключовою фігурою, піднявши Україну з третього місця на друге завдяки виконанню фірмового «Урагану», оціненого у 133,12 бала.

Медальним виявився для України й старт олімпійського сезону: Олександр Окіпнюк здобув своє перше в кар’єрі «золото» на етапі Кубка світу. Таким чином, до Олімпіади-2026 українські лижні акробати підходитимуть із реальними шансами на нагороди як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах.

1. Перемога на Євро з пляжного волейболу

Подібного в українському пляжному волейболі ще не траплялося, та й загалом перемога на дорослій континентальній першості – дуже непересічна подія для будь-якого виду спорту. Проте Марина Гладун і Тетяни Лазаренко – змогли, і принесли Україні титул чемпіонок Європи.

До Євро-2025 українські дуети ніколи не заходили далі стадії 1/8 фіналу. Цього ж разу планку було перевершено одразу на кілька рівнів: перший вихід у фіналі – і одразу перемога, що стала історичною для країни. Сподіваємося, 2026 рік принесе нам ще більше подібних тріумфів.

У матеріалі використані фото Getty images