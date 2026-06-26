Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та народна депутатка Ольга Саладуха прокоментувала зняття збірної росії з художньої гімнастики з Кубка світового виклику в румунському місті Клуж-Напока.

Причиною бойкоту з боку рф стала позиція мера міста Еміля Бока, який анонсував заборону на використання російського прапора та гімну під час змагань.

В румунському місті Клуж-Напока відбулася подія, що може стати важливим прецедентом для блокування повернення росіян у великий спорт.

Мер міста заборонив використовувати прапор та гімн росії на змаганнях Кубку світового виклику під егідою Міжнародної федерації гімнастики.

Він цілком логічно обґрунтував свою позицію. Коли громада погодилася приймати турнір, діяло правило про те, що національна символіка держави-агресора заборонена.

Проте в травні цього року федерація під тиском російського лобі зняла з росії і Білорусі усі обмеження. При цьому Європейський гімнастичний союз ще не ратифікувати це рішення.

Приймаюча сторона постала перед складним вибором: відступити від своїх принципів або відстоювати їх до кінця. Румуни обрали другий варіант, за що я їм надзвичайно вдячна.

Очікувано росіяни «образилися» та відмовилися від участі в змаганнях. І це найкраще, що вони могли зробити для світової гімнастики і для всієї спортивної спільноти.

Цей кейс демонструє – у людей, які відстоюють справжні олімпійські принципи, є ще багато можливостей для боротьби і перемоги.

Тому Україні слід активно працювати з дружніми державами, куди представники рф приїжджають змагатися. Їх можна та потрібно зупинити. Варіантів безліч: від персональних санкцій (наприклад, заборона на в’їзд) до обмежень на самому турнірі з боку організаторів.

Агресор помиляється, якщо думає, що карт-бланш від МОК та федерації відкриє йому всі двері. Є багато людей, інституцій та держав, які й далі готові захищати чесний спорт.