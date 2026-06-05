Володимир Кириченко

У четвер, 4 червня, відбувся другий півфінальний матч Roland Garros в жіночому одиночному розряді.

Полька Майя Хвалінська (WTA №114) обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Діану Шнайдер (WTA №23) – 7:6(4), 6:4.

Матч тривав 2 години 10 хвилин. За цей час Шнайдер жодного разу не подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала два брейк-пойнти з п'яти зароблених. На рахунку Хваліньської жодного ейсу, чотири подвійні помилки та три реалізовані брейк-пойнти з п'яти зароблених.

Рахунок в особистих зустрічах – 1-1.

Полька у фіналі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з нейтральною росіянкою Міррою Андрєєвою, яка в 1/2-й обіграла українку Марту Костюк.

Хвалінська – перша кваліфаєрка, яка вийшла до фіналу Roland Garros. Для неї це буде дебютний фінал на Grand Slam.