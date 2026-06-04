Roland Garros-2026. Півфінал. Костюк – Андрєєва. Відеотрансляція
Вперше в історії паризького мейджора на цій стадії зіграє представниця України
близько 3 годин томуПідписатися в
Сьогодні, 4 червня, українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) зіграє у півфіналі Roland Garros.
Костюк зустрінеться з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№8 WTA). Початок – не раніше 16.00 за Києвом.
Пряма трансляція матчу буде доступна на MEGOGO і Eurosport.
Рахунок в особистих зустрічах – 2:0 на користь Марти. Востаннє тенісистки грали у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді.
Для 23-річної Марти це дебютний півфінал на рівні турнірів Grand Slam. Вперше в історії мейджора в Парижі у півфіналі одиночного жіночого розряду зіграє представниця України.
Переможна серія Костюк складає 17 матчів.
У фіналі переможниця зіграє з сильнішою в парі Майя Хвалінська – Діана Шнайдер.
Нагадаємо, Соболенко з ганьбою вилетіла з Roland Garros, програвши вирішальний сет 0:6.
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