Володимир Кириченко

Сьогодні, 4 червня, українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) зіграє у півфіналі Roland Garros.

Костюк зустрінеться з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№8 WTA). Початок – не раніше 16.00 за Києвом.

Пряма трансляція матчу буде доступна на MEGOGO і Eurosport.

Рахунок в особистих зустрічах – 2:0 на користь Марти. Востаннє тенісистки грали у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Для 23-річної Марти це дебютний півфінал на рівні турнірів Grand Slam. Вперше в історії мейджора в Парижі у півфіналі одиночного жіночого розряду зіграє представниця України.

Переможна серія Костюк складає 17 матчів.

У фіналі переможниця зіграє з сильнішою в парі Майя Хвалінська – Діана Шнайдер.

Нагадаємо, Соболенко з ганьбою вилетіла з Roland Garros, програвши вирішальний сет 0:6.