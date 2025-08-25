149-а ракетка світу обіграла росіянку Кудерметову на старті US Open
Чергова сенсація на американському мейджорі
14 хвилин тому
Дженіс Тжен / Фото - WTA
Індонезійська тенісистка Дженіс Тжен (№149 WTA) перемогла нейтральну спортсменку з російським паспортом Вероніку Кудерметову (№25 WTA) у першому раунді US Open-2025.
Матч тривав 2 години і 13 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.
Зазначимо, що це був дебютний матч Дженіс в основній сітці турнірів серії Grand Slam.
У наступному раунді Тжен зіграє проти британки Емми Радукану.
Нагадаємо, українка Юлія Стародубцева програла росіянці на старті US Open-2025.
