19-річна Подрез завершила виступи на турнірі у Празі
Українка програла у трьох сетах
7 хвилин томуПідписатися в
Українська тенісистка Вероніка Подрез (140 WTA) припинила виступи на хардовому турнірі серії WTA 250 у Празі (Чехія).
У першому колі основної сітки 19-річна українка у трьох сетах поступилася Керол Янг Су Лі зі США (179 WTA) — 1:6, 7:5, 2:6.
За час поєдинку Подрез виконала 2 ейси, припустилася 4 подвійних помилок, реалізувала 4 брейк-поїнти та віддала 7 геймів на власній подачі.
Нагадаємо, раніше до другого раунду турніру в Чехії пробилася інша представниця України — Дар'я Снігур.
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