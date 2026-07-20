Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (54 WTA) успішно розпочала виступи на хардовому турнірі WTA 250 у Празі (Чехія).

У матчі першого кола українка у трьох сетах обіграла представницю Німеччини Еллу Зайдель (103 WTA). Поєдинок тривав 2 години та 16 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:3 на користь Снігур.

У другому раунді змагань Дар'я зіграє проти переможниці матчу між турецькою тенісисткою Айлою Аксу та Софією Костулас із Бельгії.

Світоліна та Костюк зберегли свої позиції в рейтингу WTA, Олійникова встановила кар'єрний рекорд.