Снігур у трисетовому матчі обіграла німкеню на старті турніру у Празі
Українка здобула звитягу у трьох сетах
близько 3 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (54 WTA) успішно розпочала виступи на хардовому турнірі WTA 250 у Празі (Чехія).
У матчі першого кола українка у трьох сетах обіграла представницю Німеччини Еллу Зайдель (103 WTA). Поєдинок тривав 2 години та 16 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:3 на користь Снігур.
У другому раунді змагань Дар'я зіграє проти переможниці матчу між турецькою тенісисткою Айлою Аксу та Софією Костулас із Бельгії.
Світоліна та Костюк зберегли свої позиції в рейтингу WTA, Олійникова встановила кар'єрний рекорд.
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