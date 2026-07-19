Денис Сєдашов

Українська тенісистка Вероніка Подрез (136 WTA) подолала кваліфікацію турніру WTA 250 в Чехії.

У фіналі відбору друга сіяна українка перемогла Ріну Сайго (318 WTA) з Японії. Матч тривав трохи більше години. У першому сеті гру двічі зупиняли через дощ, загальна пауза склала дві з половиною години. Подрез реалізувала 6 із 6 брейк-поїнтів і віддала суперниці п'ять геймів.

Кваліфікація. Фінал

Вероніка Подрез (Україна) – Ріна Сайго (Японія) — 6:4, 6:1

У першому раунді основної сітки Подрез зіграє проти американки Керол Янг Су Лі, яка також пройшла кваліфікацію.

Світоліна, Костюк та ще п'ять українок заявлені на турнір WTA 1000 у Цинциннаті.