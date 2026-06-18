7 українських тенісисток увійшли до заявки Wimbledon у парному розряді
Серед них – Костюк та Ястремська
41 хвилину томуПідписатися в
Сім українок увійшли до заявки Wimbledon-2026 у жіночому парному розряді. Про це повідомляє офіційний сайт британського Шолому.
До неї потрапили:
– Людмила Кіченок (Україна)/ Дезіре Кравчик (США)
– Марта Костюк (Україна)/ Єлена-Габріела Русе (Румунія)
– Надія Кіченок (Україна)/ Макото Ніномія (Японія)
– Ангеліна Калініна (Україна)/ Даяна Ястремська (Україна)
– Юлія Стародубцева (Україна)/ Пейтон Стернс (США)
– Олександра Олійникова (Україна)/ Рената Сарасуа (Мексика)
За умови двох відмов до списку учасниць потраплять Дар’я Снігур (Україна) та Інгрід Мартінс (Бразилія).
Британський мейджор з 29 червня до 12 липня.
Раніше стали відомі імена тенісистів, які отримали wild card на Wimbledon, серед них – Димитров і Вавринка.
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