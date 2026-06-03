Сачко та Подрез зіграють у кваліфікації Wimbledon-2026
Турнір пройде з 29 червня по 12 липня
2 днi томуПідписатися в
Українські тенісисти виступлять у кваліфікаційному раунді Wimbledon-2026. У чоловічому одиночному розряді за вихід до основної сітки змагатиметься Віталій Сачко (210 АТР), а в жіночому — Вероніка Подрез (142 WTA). Повідомляє ВТУ.
Раніше прямі перепустки до основної сітки турніру за рейтингом отримали сім українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.
Wimbledon-2026 пройде з 29 червня по 12 липня.
Відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Марта Костюк на Roland Garros.