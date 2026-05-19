Світоліна, Костюк та ще п'ять українок зіграють в основі Wimbledon-2026
близько 1 години тому
Одразу сім представниць України напряму потрапили до основної сітки трав'яного турніру Grand Slam в Лондоні.
У заявковому списку Wimbledon-2026 опинилися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарʼя Снігур.
Ще одна українська тенісистка Вероніка Подрез наразі перебуває на 44-му місці в альтернативному списку і збереже шанси виступити в разі відмови інших учасниць.
Турнір Wimbledon у 2026 році пройде з 29 червня до 12 липня.
«Я все ще не готовий змагатися»: Алькарас офіційно знявся з Wimbledon-2026.
