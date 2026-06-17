Стали відомі імена тенісистів, які отримали wild card на Wimbledon, серед них – Димитров і Вавринка
Ще трьох володарів перепустки на мейджор оголосять пізніше
близько 1 години томуПідписатися в
Організатори Wimbledon опублікували список тенісистів, які отримали wild card на британський мейджор. Про це повідмомляє прес-служба турніру.
Перепустку в основну сітку турніру в одиночному розряді отримали Григор Димитров (Болгарія), Джейкоб Фернлі (Велика Британія), Артур Фері (Велика Британія), Джек Піннінгтон Джонс (Велика Британія), Тобі Семюел (Велика Британія), Стен Вавринка (Швейцарія), Майя Хвалінська (Польща), Херрієт Дарт (Велика Британія), Алісія Дудені (Велика Британія), Ганна Клугман (Велика Британія), Міка Стойсавлевич (Велика Британія), Кеті Свон (Велика Британія), Мімі Сюй (Велика Британія).
Ще 3 володарів wild card (1 серед жінок і 2 серед чоловіків) будуть оголошені пізніше.
Раніше сестри Вільямс отримали wild card на Wimbledon.