Алькарас – наймолодший володар нагороди від Laureus World Sports Awards
Зірковий іспанець випередив Сіннера, Дюплантіса та Дембеле
Іспанський тенісист Карлос Алькарас (№2 ATP) отримав нагороду найкращому спортсмену від Laureus World Sports Awards.
Окрім нього, в списку номінантів були перша ракетка світу Яннік Сіннер, нападник ПСЖ Усман Дембеле, стрибун з жердиною Арман Дюплантіс, мотогонщик Марк Маркес та велогонщик Тадей Погачар.
Минулого року Карлос переміг на Roland Garros та US Open, вийшов до фіналу Wimbledon. 22-річний Алькарас став наймолодшим володарем нагороди Laureus World Sportsman of the Year Award.
Нагадаємо, напередодні Сіннер став переможцем Masters у Монте-Карло, обігравши у фіналі Алькараса.
